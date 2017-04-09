南投縣同鄉會 陳勇仁接任總會長
南投縣同鄉會第四、五屆總會長交接暨理監事、會職人員就職典禮，在行政院人事處地方研習中心舉行，由榮譽總會長江炳坤監交，第四屆總會長陳豐進將印信交給第五屆總會長陳勇仁，完成交接儀式象徵薪火相傳。現場嘉賓如雲，南投縣長林明溱和各界民意代表也都到場致意。
江炳坤在會中特別以「南投精神」之刻苦耐勞、認真負責、力求上進、謙和團結，四句話作為勉勵。在各鄉鎮成立分會，團結南投服務南投，進而國家發展讓南投更好。榮譽總會長陳献楨強調，南投同鄉會是超越黨派，財務透明定期公布，不要金錢往來，士農工商互相幫忙，總會長一棒接一棒，棒棒是強棒！
即將卸任的第四屆總會長陳豐進感性的說：感謝2年任內15個分會的友持，讓他有機會全國走透透貼進各縣市鄉親賢達，也贏得更多的鄉親友誼，同鄉情的溫暖和其他社團有很大的不同。鼓勵大家朝著總會的會務服務宗旨「聯合會服務同鄉會，同鄉會服務南投人」努力打拚！
新任總會長陳勇仁則說，將和大家一起邁入聯合總會第9個年頭，共同把聯合總會團結和諧的優良傳統傳承下去，讓同鄉會成為鄉親的後盾，一個溫暖的大家庭，凝聚向心力資源共享。晚上在南投樂涼餐廳舉辦鄉親聯誼餐會，各分會紛紛上台表演氣氛熱到最高點，為整個活動劃下圓滿的句點。
(中時)
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