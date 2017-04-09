禍從天降！冷氣機從11樓墜下 路燈慘遭斬首

高雄市苓雅區正言路某棟大樓11樓更換冷氣機時，疑因工人作業疏失，冷氣機墜下，幸未傷及路過人車，但無辜的路燈燈頭當場被重力加速度的撞擊力道斬首，巨大聲響嚇壞居民及路過行人。

9日中午，工人施工時，疑因未扶好更換下來的舊冷氣機，砸破樓下的遮陽罩後再直接擊中路燈燈頭。重力加速度的力道驚人，

今天上午高市苓雅區傳出有工人在大樓更換冷氣時，疑作業疏失，導致冷氣機從11樓掉落砸中路燈再撞擊地面。

墜樓的瞬間，正好有輛汽車經過，與墜樓的冷氣機擦身而過。

雖然幸運未造成人員傷亡及重大財損，但被斷頭的路燈怎麼賠，恐怕工人不但白作工，還要賠本。

(中時)