佐佐木希要嫁了 諧星渡部建宣布婚訊

日本女星佐佐木希真的要嫁大她15歲的諧星渡部建了。渡部今晚在「日本電視台」的節目中，宣布這項婚訊。佐佐木曾被票選為日本女生最想擁有的臉蛋，婚訊備受注目。

渡部在今晚「日本電視台」系列的節目「超人氣法律諮詢事務所」3小時特別節目中宣布說：「我渡部建，將與佐佐木希結婚」。語畢，攝影棚內響起掌聲。

節目主持人宮迫博之問渡部，與佐佐木之間如何稱呼？渡部有點害羞地答說：「她叫我『Wakkun』，我叫她『Nonchan』。也就是小渡、小希的意思。

在渡部宣布之後，節目採現場call out方式打電話給佐佐木。攝影棚內的時尚雜誌模特兒藤田Nicole問：「你們常親熱嗎，是要出門時的親吻或要道晚安時的親吻」，佐佐木有點開心地說：「嗯，有時吧」。此時，渡部趕緊說：「不好意思講的，不要講沒關係。」

有日本媒體今天報導，11日是大安（吉日），可能兩人會於11日提出結婚登記。渡部今晚在節目的最後，被問到明天要去哪？他很搞笑地：「賞櫻花」。

日前媒體報導，兩人已各自向所代言的廣告相關者報告婚訊，也受到親友的祝福。廣告相關人士指出，佐佐木並沒懷孕，會持續演藝工作。

佐佐木與渡部幾年前在一場展示會結識，2014年夏天因電視台節目的工作再度相逢。在與友人們聚餐的情況下交情變深，2014年底開始認真交往，2015年3月被目擊在東京的中目黑等地約會。

29歲的佐佐木出生於秋田縣，身兼歌手、藝人、時尚模特兒。2010年美國電影網站「TC Candler」評選的「全球百大美女臉孔」中，佐佐木是唯一獲選日本人，名列第33名。1060409

(中央社)