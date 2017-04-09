單日兩起埃及教會爆炸案 IS承認犯行

埃及科普特教會今遭遇兩起嚴重的爆炸攻擊。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，極端組織伊斯蘭國（IS）方才透過社交媒體承認，犯下今日兩起在埃及兩城發生的科普特教會（Coptic Orthodox Cathedral）爆炸攻擊案。伊斯蘭國在其媒體上表示，發生在Tanta和亞歷山大港（Alexandria）的兩起自殺炸彈攻擊，是由旗下在埃及的分部成員所完成。這是埃及繼2月份西奈半島的科普特基督徒遭攻擊後，再次發生嚴重的宗教衝突事件，恐怕也讓已計畫出訪埃及的羅馬教宗方濟各（Pope Francis）行程有所變化。

埃及的科普特人（Copts），字面意義為「埃及的基督教徒」，是在公元1世紀時信奉基督教的古埃及人的後裔，約佔總人口的10-15%，是埃及最大的少數族群。雖然埃及多數居民信奉伊斯蘭教，但科普特人屬於東正教分支- 亞歷山大科普特正教會的信徒。該宗派主要根基於埃及和衣索比亞兩地，擁有自己的教宗、於儀式中使用特殊的「科普特語」，教會總部設於開羅與亞歷山大港兩地。現任教宗（或稱牧首）是第118任、於2012年被選出的塞奧佐羅斯二世（Pope Tawadros II of Alexandria）。

散居在埃及與衣索比亞的科普特人，是早期基督徒的後裔，逐漸衍生出獨樹一幟的東正教分支。圖為科普特人的祭典儀式。（圖/美聯社）

今日早晨遭攻擊的Tanta市科普特教堂。（圖/美聯社）

打從2014年伊斯蘭國崛起開始，埃及的科普特人就成為該組織的「目標」之一，被迫生活在擔心害怕之中。2015年有21名科普特工人在利比亞被伊斯蘭國殺害、今年2月在西奈半島的針對性攻擊事件，到今日連續兩起對教會的炸彈攻擊，都讓身為少數族群的科普特人陷入擔心害怕的情勢之下。但除了境外的威脅，更多的衝突實際來自內部，愈來愈多伊斯蘭基本教義派和激進份子攻擊或焚毀科普特人的住家和教會，讓族群與宗教衝突愈演愈烈。

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）於今早亦訪視遭受爆炸攻擊的城市，並要求政府與國家安全委員會，即刻商議相關防範和因應對策。

(中時電子報)