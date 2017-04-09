「比封王更有感覺」 富邦止敗葉總大喊「YA」
富邦悍將開季2連勝後就苦吞9連敗，今天（9日）以6比5擊敗中信兄弟後，總算一吐「悶」氣，在確定拿下勝利的當下，富邦休息室充滿歡呼聲，總教練葉君璋帶著笑容步下球場，也大喊了好多聲「YA！」他如釋重負地說：「這比拿到總冠軍還有感覺。」
為了走出連敗低潮，富邦近期用盡方法「轉運」，無論是拜拜、在休息室掛鳳梨，球員也輪流請咖啡、貼紙條鼓勵隊友，在本周與兄弟3連戰的最後一場比賽，總算等到勝利之神歸來。
只是此戰富邦贏得也不輕鬆，先發投手陳明軒3.1局就失4分退場，平手的局面下，胡金龍在4局下敲出帶有2分打點的二壘安打，幫球隊打下致勝一擊，而牛棚投手也頂住壓力，轉任終結者的力猛更在8局下守住三壘有人的危機，替富邦守住1分領先，成為致勝功臣之一。
拿下本季第3勝的過程儘管驚險，葉總說：「整場比賽是採很熟悉的方式，包括像投手調度，也是習慣的模式，因此自己心情不會有太多心理起伏。」直到賽後他用大吼一聲來表達止敗喜悅，葉總笑說，這比封王更「有感」。
(中時電子報)
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