富邦終止9連敗 林益全：事情過了就好
職棒富邦悍將隊甩開「茶壺風暴」、終止9連敗低潮，當事人之一的「神全」林益全3安打、3分打點，助球隊6比5擊敗中信兄弟，他說，「事情過了就好。」
林益全賽後說，「漫長的球季難免會遇到連敗，大家調整了這麼久，開季就遇到連敗，每個人都不好受，但是我們有不服輸的心態，堅持下去，永不放棄。」
富邦悍將自從3月26日開季2連勝，直到今天才拿下本季第3勝，連敗的過程中，還爆發「茶壺風暴」，外野手林哲瑄在網路上發言，被認為是影射批評林益全守備沒撲球。
如同富邦打出的口號「正向的力量」，林益全談到先前的紛擾，頗有雨過天晴的意味。
他說，「事情過去了就好，大家都是南英的學長、學弟，學弟就是這麼可愛，直接也好，大家都是為了團隊、為了贏球，不好的地方我做好。」
林益全首局安打，送回壘上于孟雄，助球隊先馳得點；第2局延續攻勢，再敲安打送回2分。8局上他還敲出這場比賽個人第3支安打。
比賽過程中，中信兄弟靠張志豪、許基宏全壘打，共得4分追平比數，但富邦4局下由胡金龍的二壘安打清壘，打破4比4平手的局面；比賽後半段由洋投力猛守住領先，終止9連敗。1060409
(中央社)
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