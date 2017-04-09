選市長 綠營立委假日藝文體育拚人氣
民進黨籍立委趙天麟、管碧玲積極投入下屆高雄市長初選，管碧玲晚上觀戰中華職棒28年高雄首戰，趙天麟續在廟埕與民眾一起欣賞寶島歌謠，人在澳洲的劉世芳則關心新南向政策。
中華職棒28年今天在高雄首戰，管碧玲邀請棒球小將到澄清湖球場觀戰並為選手打油打氣。
她說，高雄有好的場館，卻沒有一支以澄清湖棒球場為主場的在地球隊，她如果擔任市長，除將扶植三級棒球隊組成賽事聯盟，也會協助籌組在地職棒團隊。
她主張，前瞻基礎建設計畫中有關營造優質友善運動場館設施，應納入高雄澄清湖棒球場的硬體設備升級，以利未來與捷運黃線連結，打造在地休閒運動產業。
趙天麟的「藝起新經濟」列車開到岡山壽天宮，以「寶島歌王之夜」為名，邀請到寶島歌王良山等，用膾炙人口的金曲老歌及渾厚的歌唱實力與民眾來一場露天的老歌回憶之旅。
趙天麟說「藝起新經濟」就是希望藉藝文活動，讓在地藝文工作者願意留在高雄打拼，讓遊客到高雄欣賞藝術表演，讓高雄能夠因為藝術而繁榮，因為文化更國際化。
立委劉世芳身兼新南向國會交流促進會長，目前受邀正在澳洲參加世界台灣商會聯合總會青商會創業論壇，同時感謝世總台商會響應政府新南向政策，選擇9月在高雄舉辦年會。
劉世芳辦公室說，高雄是南方最重要的城市，於新南向政策具有特殊戰略位置；過去10年高雄累積了許多軟、硬體能量，將迎接更多的新興產業進駐高雄。1060409
(中央社)
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