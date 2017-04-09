香港金像獎 金燕玲獲最佳女配角

第36屆香港電影金像獎今晚頒獎，最佳女配角由台灣演員金燕玲獲得，得獎作品是「一念無明」。她2016年也以「一念無明」奪下金馬女最佳女配角。

其他入圍本屆香港電影金像獎最佳女配角的有方皓玟（一念無明）、張雨綺（美人魚）、廖子妤（骨妹）和文詠珊（寒戰II）。

金燕玲自1980年代至今一直活躍於港台電影界，參演過導演關錦鵬、侯孝賢、楊德昌等人拍攝的多部作品，分別於1986年，1987年及2016年獲得香港電影金像獎最佳女配角，也於1994年與2016年獲得金馬獎最佳女配角。1060409

(中央社)