亞洲最大旅遊市場 陸斥資建郵輪2021年交船

2016年，大陸郵輪市場上衝到212萬人，已成為亞洲最大的郵輪旅遊市場。但從郵輪建造到營運，幾乎都是被國際郵輪公司包走，錢被老外賺光光。為爭回面子和裡子，大陸造船業已展開合作，爭取2021年在廣州建成交付首艘本土建造、本土運營的中小型郵輪。屆時，大陸郵輪均由國外建造和運營的歷史才能畫下句點。

大陸郵輪旅遊市場全面爆發，10年間郵輪乘客總數年均增速超過40%，儘管已成為亞洲最大的郵輪旅遊市場，但相關產業仍處於起步階段。目前部署在大陸沿海的18艘郵輪全都是國外船廠建造，且幾乎都由國際郵輪公司運營。

面對「零」郵輪的窘境，大陸國產中小型郵輪專案合作已在3月底啟動，由中國旅遊集團公司和中國船舶工業集團公司發起，爭取2021年在廣州建成交付首艘本土建造、本土運營的中小型郵輪。

自建郵輪完成後，更將合力打通郵輪銷售、營運、設計製造等上下游產業鏈，攜手推動大陸本土郵輪產業發展，並以此為基礎，拓展海洋旅遊、高端旅遊裝備、金融投資等多領域的合作。

「不能乘坐自己建造的郵輪暢遊大海，這並非面子問題，而是關係到中國郵輪產業發展重要的一環。」中船集團董事長董強表示，大陸快速興起的郵輪經濟催生出對郵輪營運的巨大需求，也催生出郵輪設計及建造需求，但與傳統三大主流船型相比，郵輪設計難度遠非一般高技術船舶可比，作為「造船業皇冠上的明珠」，豪華郵輪的設計、建造難度巨大且門檻高，堪稱「巨系統工程」。

豪華郵輪是大陸目前唯一尚未攻克的高技術船舶產品，即使中小型郵輪的管理和建造難度也非常規船隻可比。中船集團廣船國際副總工程師陳灝舉例說，管理人才方面，無論是設計管理還是建造工藝管理，都要有一批能夠熟悉多個專業技能的複合型人才才能夠統領全局。

(旺報)