破千萬人次 2035陸將成全球最大郵輪旅遊市場

隨著大陸居民消費水準和海洋意識的逐步提升，預計到2035年，郵輪乘客將突破1000萬人，成為全球最大的郵輪旅遊市場之一。各大郵輪集團已展開全力搶客，尤其是展望5年後的面貌，各家都說自己是「最多、最大、最好」。

中國交通運輸協會郵輪遊艇分會常務副會長兼秘書長鄭煒航預測，到2030年，大陸遊客會超過美國市場，但他也指出，大陸目前的旅遊服務、港口服務以及其他軟體要趕上美國的水準可能還有更長的路要走。

3月21日，由北星旅遊集團旗下《Travel Weekly China旅訊》主辦的第三屆中國郵輪峰會在上海登場，數百位來自全球旅行社精英及郵輪行業領袖共聚一堂，討論大陸發燒的郵輪市場。

皇家加勒比國際郵輪北亞太及中國區總裁劉淄楠表示，5年後，皇家加勒比有多少條船在大陸尚難確定，但可以肯定的是「5年以後皇家加勒比在大陸船的數量一定是最多、最大、最好。」

嘉年華集團中國區主席陳然峰表示，目前嘉年華集團在大陸有6艘船，根據計畫，2019年、2020年將有2艘專門為大陸市場量身定製的郵輪將進入大陸。「我們的郵輪在亞洲地區也應該是最大的郵輪艦隊。」

中國旅遊研究院院長戴斌表示，到2020年，大陸國民出遊率會達到5次，接近美國現在水準，郵輪市場規模可以和美國相近，但在郵輪品質及郵輪作為生活方式的理念傳遞方面還需要時間。

(旺報)