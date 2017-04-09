台鐵區間車中壢進站疑撞人 影響3500旅客

火車進台鐵中壢站時，疑似撞上一名男子。（翻攝台鐵）

台鐵1247次基隆開往苗栗的區間車，9日晚間8時54分於中壢站進站時，疑似撞到1名17歲曾姓男子，警消獲報到場清查，發現該名男子幸運地未被列車捲入車底，待列車稍向前駛後，消防隊員發現男子倒臥在月台下方的避車溝內，仍有呼吸、心跳，頭部約有1公分的撕裂傷，意識不清，送壢新醫院急救中。

事故班次旅客改由2269次接駁，這場事故約晚間9時52分排除，列車重新發車，台鐵預估，這場事故影響6列次147分，旅客約3500人。事故原因仍待鐵路警方調查釐清。

(中時)