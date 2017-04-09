超越歐盟 陸成為全球綠色轉型驅動者

我要評比

在改革開放後，大陸快速工業化以及環境維護不當，導致空汙等環保問題嚴重。中國公眾環境研究中心主任馬軍曾表示，因環境問題造成的抗議逐年增長近3成，顯現國民對環保的問題日益重視。2014年，中國人民代表大會通過《新環境保護法》，針對環境的破壞、汙染進行修復。

澳洲麥覺理大學（Macquarie University）教授約翰•馬修斯（John Mathews）日前在新加坡國立大學公開演講，發表「中國是全球綠色轉型驅動者」。馬修斯表示，中國近年已大量減少煤碳的使用，同時加強風電、水力、太陽能等綠色能源的使用以及投資，甚至已超越歐盟對綠能的投資。

北京目前擁有27座電廠，均為綠能發電，最後一座大型燃煤電廠在今年3月停止運作。據北京市環保局統計，燃煤電廠停用，每年可削減燃煤約176萬噸，減少二氧化硫91噸，讓北京成為大陸首個實現綠能發電的城市。

大陸積極投入綠能除了環境維護外，也因先前太過於依賴其他國家的能源供應。馬修斯認為，大陸必須走出自己的一條發展道路，建立自己的能源體系，「中國其實別無選擇。」

如今，在美國總統川普誓言全力發展石化燃料業，並降低對綠能的支持之際，大陸預計將在能源領域取代美國，成為全球領導的角色。

(旺報)