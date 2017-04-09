「臨江寺」百年商標遭申請註銷 豆瓣醬急復產

「臨江寺」豆瓣醬迄今有280年歷史，製作工藝遵循古法製作，是四川省級非物質文化遺產、資陽市唯一的「中華老字號」。2014年10月持有「臨江寺」豆瓣商標的臨江味業公司，因經營不善宣布停產。

2016年底，四川瀘州市羅姓男子以「已停產多年」為由，申請註銷「臨江寺」商標。中國國家工商總局公示，3個月內，若無採取有效措施，百年商標恐易主。消息一出，資陽市政府極為震驚，一場商標保衛戰就此開打。

今年1月4日，工廠緊急恢復生產，40多名老員工回到臨江寺老廠房。49歲的余紹軍是臨江寺的「老資深」調味師。他說：「老一輩的人在炒回鍋肉的時候都會放上一點臨江寺豆瓣醬，出鍋的味道才正宗。」

余紹軍透露臨江寺豆瓣醬「三絕」，一是原料不經蒸煮，依古規必須400天才出廠；二是「乾淨無蠅有天垂」，生產區晾曬場從不見蒼蠅，原因至今未解；三是廠區內的兩口神奇古井「菩提」、「伽葉」。這兩口井是唐朝武則天敕建蒙刺寺時，僧人所掘，用古井水製醬，使臨江寺豆瓣醬口感獨特，為臨江寺獨門祕器。

得知臨江寺商標可能被人搶註，余紹軍說：「臨江寺是資陽人的品牌，落入他人之手，我們千萬個不願意。」身為臨江寺豆瓣醬的「味道傳承者」，保證豆瓣醬復產後的品質是他的職責。

所幸，在各方斡旋之下，羅姓男子後來撤銷了註消商標的申請。但國家工商總局尚未對商標歸屬權作出最終裁決。

(旺報)