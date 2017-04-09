出訪澳洲拚外交 劉世芳：歡迎全世界台商來高雄
新南向國會交流促進會會長的立委劉世芳，9日從澳洲返國，帶回世總台商會響應政府新南政策，今年9月將移師高雄舉辦年會，預計將有逾1200位台商與會。
劉世芳7日與高雄市副市長許銘春赴澳洲參加世界台灣商會聯合總會青商會創業論壇，宣揚新南向政策。8日再應邀參加世界台灣商會聯合總會第23屆第2次理監事會議開幕典禮。
劉世芳表示，高雄10年來，累積許多軟硬體的能量，準備迎接更多的新興產業進駐高雄。蔡英文總統上任後，積極推動「新南向政策」，更於「執政決策協調會議」上，認為高雄是南方最重要的城市，對於新南向政策更具有特殊的地緣戰略位置。
劉世芳表示，為了讓高雄成為新南向政策最重要的前進基地，更需要台商的支持。台商們長期在海外奮鬥打拚，世界各地可以見到台商的影子，台商是台灣珍貴的資產更是高雄推動新南向政策最好的夥伴。
她特別感謝世總台商會為響應政府新南向政策，世界台灣商會聯合總會將首次移師高雄舉辦年會，與會台商預計將超過1200位，可望為高雄會展產業再創新指標，讓高雄厚實新南向基地的力量。
(中時)
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