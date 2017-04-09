李克強：加強國資國企和金融監管

我要評比

中國政府網今（9）日稍早公布大陸國務院總理李克強在國務院第5次廉政工作會議上的談話。李克強表示，將進一步加強國資國企和金融監管。

李克強表示，一是要嚴防國有企業在重組改制中徇私舞弊。他指出，在此過程中，既要大膽改革創新，促進國有企業瘦身健體提質增效，也要防止損公肥私、侵吞國有資產等腐敗行為。

二是要嚴防國有企業境外投資經營中的資產流失。李克強表示，近年央企走出去勢頭較猛，也出現了違規決策、違規經營等現象，有的甚至內外勾結謀取私利、惡意轉移資產。

李克強稱，國有資產不是任人宰割的「唐僧肉」，國企國資走出去，監管必須及時跟出去，堅決防止企業走出去後成為「脫韁的野馬」。

第三則是要嚴防金融風險和腐敗。當前，中國金融領域存在不良資產、債券違約、影子銀行、互聯網金融等累積風險，金融違法違規和腐敗行為時有發生。李克強指出，對此要堅決查處、嚴懲不貸。

(工商)