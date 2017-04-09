收錢接受粉絲提問 鄭爽回「這兩字」賺30K
憑藉秀麗外貌與清甜氣質出道並聞名的中國女星鄭爽，日前開設私人微博後引發一連串風波，其砲轟黑粉的直率性格，更是顛覆了外界對她的印象，而繼上個月她開設微信群組與粉絲交流，加入必須收取「會費」200人民幣(約台幣900元)引發熱議後，近日她又以回答粉絲提問收取費用，而引起網友關注。
鄭爽收費開設粉絲之間的交流管道，她解釋這樣的行為並非營利，而是「能提高粉絲質量」，過去她和張翰、胡彥斌的兩段戀情鬧得沸沸揚揚，曾被認為可以為愛情不顧一切，粉絲如今藉著鄭爽開啟收費回答問題的制度，大膽提問。
據《新浪娛樂》報導，有粉絲花了6666.66人民幣(約台幣3萬元)，提問：「爽，對待前任，你會持什麼樣的態度？」，而鄭爽人如其名，只回答了二字「尷尬」，就收下30K，再度引發兩極化討論，不少網友認為，身為一個收入豐碩的明星，實在沒必要用這樣的方式收取錢財，然也有很多人認為雙方你情我願，既然提問者甘願，那麼旁人就放寬心圍觀即可。
(中時電子報)
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