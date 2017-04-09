埃及兩教堂遇襲38死 伊斯蘭國承認犯案
埃及兩座教堂今天舉行棕枝主日禮拜儀式時遭到炸彈攻擊，官員表示，已知至少共造成38死上百傷，是埃及科普特基督教徒近年遭到的死傷最慘重攻擊。伊斯蘭國已宣稱犯案。
伊斯蘭國（IS）旗下的阿瑪克通訊社（Amaq）在社群媒體帳戶發布聲明說：「伊斯蘭國派出的小組在坦塔（Tanta）與亞力山卓（Alexandria）兩座教堂發動攻擊。」
遭到攻擊的是首都開羅北方120公里城市坦塔與濱海大城亞力山卓的科普特派教堂，而天主教教宗方濟各（Pope Francis）幾周後就將造訪埃及，對埃及的基督徒少數族群表達支持。
埃及官員譴責爆炸攻擊意在散播分裂的種子，方濟各則對科普特基督教領袖瓦德洛斯二世（Tawadros II）表示哀悼。
第一起爆炸案發生在尼羅河三角洲城市坦塔的聖喬治教堂（Mar Girgis），根據衛生部，至少造成27人喪生和超過70人受傷。民營電視台播出的畫面顯示，聖喬治教堂內的白色牆壁上遍布血跡。
亞力山卓市的聖馬克教堂（Saint Mark）幾小時後也發生爆炸，至少有11人喪生和35人受傷，內政部表示，發動攻擊的是自殺炸彈客。
內政部說，瓦德洛斯二世當時在聖馬克教堂內主持棕枝主日禮拜儀式，自殺炸彈客在門口遭警方攔下，隨即引爆炸彈，瓦德洛斯二世安然無恙。但教會人員說，瓦德洛斯二世在爆炸發生前即已離開教堂。
英國廣播公司（BBC）與美聯社報導，這兩次攻擊使埃及少數基督徒又一次遭到打擊，他們占全國人口約10%，一再成為伊斯蘭極端分子的攻擊目標。
棕枝主日禮拜在復活節前星期天舉行，對基督徒而言標示聖週的開始。
開羅一座教堂去年12月也遭炸彈攻擊，造成29人喪生，當時伊斯蘭國即宣稱犯案，並揚言會再對埃及的基督徒發動攻擊。1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。