香港金像獎 曾志偉獲最佳男配角

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第36屆香港電影金像獎今晚舉行頒獎典禮，香港藝人曾志偉以「一念無名」奪下最佳男配角。

本屆入圍香港電影金像獎最佳男配角的入圍者有秦沛（北京遇上西雅圖之不二情書）、吳孟達（導火新聞線）、姜皓文（樹大招風）、廖啟智（點五步）。

曾志偉曾在1992年、1997年香港金像獎分別拿下最佳男主角與最佳男配角，這次獲獎是他拿下的第三座香港金像獎獎座。1060409

(中央社)