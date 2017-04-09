富邦止敗比封王更有感 葉君璋舉臂歡呼

職棒富邦悍將隊終止9連敗，今晚在新莊球場以6比5勝中信兄弟，休息室慶賀的氣氛中，總教練葉君璋說，「贏了這場，比封王更有感覺」，忍不住高舉雙手歡呼。

悍將隊菜鳥投手陳明軒3.1局挨2轟，失4分退場，打線由「神全」林益全帶頭，單場3安打、3打點，胡金龍追加2分打點二壘安打，外帶牛棚投手張耿豪、蔡明晉、增菘瑋、賴鴻誠、力猛接力守住領先。

「贏得這場比賽，比冠軍戰封王更有感覺」葉君璋很滿意這場比賽的贏球模式。他說，「牛棚扮演關鍵角色，每一個投手上去都有發揮效果，雖然賴鴻誠被打，但都在控制之內。」

8局上中信兄弟追到只剩1分差，富邦推出洋投力猛（Scott Richmond），在三壘有的情況下，抓下2個出局數，硬是守住一分領先。

尤其力猛面對這場比賽已經開轟、狀況正好的張志豪，讓他敲出外野飛球出局，葉君璋認為最關鍵。

當時張志豪上場前，葉君璋喊暫停，上前向捕手林琨笙「咬耳朵」。葉君璋說：「我常跟投捕手講，一整場不用每一球都很緊張，但我跟林琨笙講，對張志豪的這一個打席，絕對是關鍵，一定要抓下來。」

「這是我們非常重要的一勝」力猛賽後也說，不管自己的角色是先發或後援，上場就是搶好球數、為球隊守住勝利。去年義大犀牛隊在下半季的封王戰，也是由力猛守住最後2局的領先。

力猛雖然解決張志豪，但接殺時已經退到全壘打牆前，他說：「那一球是運氣好，球留在場內，下一次面對張志豪，要換一個方式對付。」1060409

(中央社)