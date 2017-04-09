南韓世越號內部照首曝光！ 將清查剩下9名罹難者遺骸

沉沒了將近3年，南韓世越號內部照片首曝光。(圖/翻攝自韓國時報)

重見天日的世越號，船體已鏽蝕斑駁。(美聯社)

南韓世越號在沉沒了將近3年後，近來終於重見天日，海洋水產部今（9）日表示，待排水工程告一段落，船體殘骸將移往岸上進行後續作業；其也向韓國媒體提供一張船隻內部照片，只見艙內破爛不堪，讓人不禁想起消逝的304條年輕生命，實在不勝唏噓！

據《韓國時報》報導，世越號打撈成功後，目前正在進行移轉陸地的工程，當局派出600組重型機器和運輸車，在半潛船上排成8列，將世越號搬離甲板，緩慢地朝岸上移動，預計今晚或深夜可完成。

此外，海洋水產部也提供媒體世越號內部的照片，只見艙內破爛不堪、滿地凌亂，於微光照射下，氛圍特別陰森。而目前還有9名失蹤學生的遺骸尚未尋獲，屆時將地毯式清查船體殘骸，除了看是否能找到剩下的罹難者外，也同步找尋船上相關線索，以釐清世越號失事原因。

2014年4月16日，世越號在開往濟州島的途中翻覆，當時輪船上共有476人，其中包含檀園高等學校高中二年級學生325名，該起事故造成了295人死亡、172人受傷，另有9人下落不明。

(中時電子報)