中國農業銀行董事長周慕冰 或將任保監會主席

騰訊財經引述消息人士，農業銀行總行於4月7日（上周五）下班時分，下發緊急通知，在明（10）日上午9點要求在京部門副總以上級別的幹部參加會議。會議議題之一，將是對中國農業銀行董事長周慕冰的調任進行投票。一位知情人士稱，考慮到投票、考察等一系列的流程，周慕冰正式到保監會任職尚需1個月左右的時間。

(工商)