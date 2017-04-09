林懷民學走路 「人生70才開始」 傷後首次公開露面

雲門舞集創辦人林懷民（見圖）車禍受傷後首次公開露面，坐在輪椅上為民眾解說舞作。（劉宗龍攝）

雲門舞集創辦人林懷民車禍受傷後首次公開露面，雖尚未能真正站立行走，但他仍精神奕奕、活力滿點。今（9）日出席舞作《稻禾》彩排現場，坐在輪椅上為民眾解說舞作，他幽默表示，現正在重新學習走路，也對觀眾表示抱歉，未能站立面對大家，「原來人生70才開始，就是像我現在這樣。」妙語如珠，讓現場笑聲不斷。

現年70歲的林懷民去年底車禍受傷，今年雲門舞集春季茶會也未見他的身影，令不少粉絲關心他的狀況。他表示，這段期間除了體重有點增加，右腳的粉碎性骨折復原良好，現可靠著輔具行走，這段快半年的「閉關」時間，他也沒空閒下來，除了每天到醫院復健以外，仍忙著創作年底壓軸的新作《關於島嶼》。

「身體學會的事情，別人帶不走，會變成我們的內在，但是身體遺忘的事情，往往就是細節和關鍵之處，所以需要彩排。」身上帶著腳傷的林懷民，笑說自己變得溫柔了許多，但現場每當舞者彩排的姿勢和速度一不對，林懷民又馬上展現嚴師本色，大聲喝斥，他說這是「溫柔的嚴格」。

林懷民表示，在養傷期間，舞者就是他復原的最大動力，「舞者是一種神奇的動物，他們可以不吃飯，但是對動作非常飢渴，他們就是我編舞的動力，我的舞蹈是和這樣子一群人修改出來的。」

林懷民說，2013年作品《稻禾》，融合現代舞和客家山歌，是一支將台東池上美麗風光介紹給全世界認識的舞作，即將在6月前往歐洲巡演。之後舞者們也將到中國大陸巡演，他只得搶時間和舞者們工作、排練舞作。

「我每天還是會按照進度進劇場工作，只是姿勢不太一樣，我得躺著，這樣子腳才不會腫。」林懷民表示，也因為躺著編舞，使他編舞的速度變慢了，但進度都在掌控之中。林懷民說，他一開始就設定要編一支和過去舞蹈語言截然不同的作品，又因為車禍的緣故，使得他完全轉換視角看世界，「我自己也很好奇最後呈現出來的樣貌是什麼。」

林懷民說，《關於島嶼》的確切內容，他想先賣個關子，預計8月公開對外說明。此作將在11月24日於台北國家戲劇院演出，之後到台中、高雄、嘉義等地巡演。

(中時)