佐佐木希與渡部建聯名發婚訊
日本女星佐佐木希真的要嫁大她15歲的諧星渡部建了。渡部今晚在「日本電視台」的節目中，宣布這項婚訊後，兩人透過各自所屬經紀公司聯名發出聲明。
曾被票選為日本女生最想擁有的臉蛋、29歲的佐佐木與44歲的渡部今晚透過各自所屬經紀公司發出聯名聲明，發表婚訊。
內容是以發給相關人士的方式寫著：「我們，渡部建和佐佐木希要結婚了。我們是透過共同的友人的介紹，感情變好，開始交往。即使是小小的事也能一起開心地笑、煩惱時也能互相鼓勵，在這樣的日子中，有了今後也要攜手同行的念頭。」
佐佐木在寫給粉絲的信中宣布，他將與渡部建結婚。她說，與渡部在一起，覺得能打從心底笑，感覺內心很安穩。她與渡部商量過，不能對關照他們的人士添麻煩，所以交往的事，先前一直沒公開。
佐佐木表示，沒能回答大家的提問，她真的感到很抱歉。今後，對於給她工作做的人士、經紀公司的同仁、親友以及一直支持她的粉絲，她都不忘對這些人的感謝，會更努力工作，請大家多給予關照。1060409
(中央社)
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