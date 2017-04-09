美國陸軍希望有長射程的新步槍

美國陸戰隊使用M21狙擊槍，此槍是從M14改造而來，長射程使它適合擔任狙擊槍。(圖/美國陸戰隊)

美國陸軍似乎正在考慮要改變現有的步槍射程，希望能夠有效擊中更遠的目標，長射程的步槍在歷史上也曾經出現過，也就是1960年代時期的M14。

根據戰士系統(Soldier Systems)介紹，目前美國使用的步槍子彈皆為5.56公釐口徑，包括M16與M4卡賓槍皆是用此規格子彈，這是在越戰時期開發並且大量使用，射程約為500公尺，因為在越南的叢林環境中，這種射程已相當足夠。不過近年在幾起的反恐作戰，卻讓美軍感覺步槍射程不足，他們面對的是拿著PK機槍(PK machine gun)和SDV狙擊步槍的對手，這兩型槍都使用7.62公釐口徑子彈，有效射程也比較長，達到800公尺到900公尺之遠，因此美國士兵認為自己是「在與一名手臂很長的拳擊手在打鬥」。

就如AK-47是各衝突地區最常見的步槍一樣，由AK-47改造的SVD狙擊槍也很常見。(圖/網路)

因此，美國陸軍希望將來的步槍，能夠比現在使用5.56公釐口徑子彈打的更遠，這個設想很直覺得就聯想到1960年代服役的M-14步槍，因M14的最大射程就可以到900公尺，甚至被改造成狙擊槍使用(M21)。

不過美國陸軍強調，使用M14並不是陸軍規畫，只是其中一種想法而已，事實上可行性也不高，因為子彈過大仍然影響步槍的裝彈量，而且M14重達4.5公斤，實在是士兵沉重的負擔。

另一種想法是引進比利時FN槍廠出品的Mk17 SCAR-H。這是為了滿足美國特種作戰司令部標案而製造的現代步槍，子彈口徑有5.56與7.62兩種版本，它已經被引進美國特種部隊、邊境管理局與緝毒組當中。

還有M110半自動狙擊槍也是能選項，它的外表類似柯特M16，不過使用的子彈口徑是7.62的，目前服役於美國陸軍作為狙擊武器使用，可以加掛各種瞄具以增加精準度，是一種頗得好評的槍。

最後一種是德國H＆K槍廠製造的HK G28，美軍編號為M110A1，它與上述的M110最大的差異是採用的短行程活塞氣動式，比M110的直接導氣式更為簡便耐用。

雖然以上的幾種款式，是現在性能不錯的幾把槍，但是美國陸軍是否真要改變子彈規格仍要再從長計議，因為當年將子彈規格改變，就是考量攜彈量、槍支重量與後座力，即使現在的槍重量有所減輕，但是7.62子彈的攜彈量就必定較少，這是無從改變的。

所以，軍事分析師溝上凱爾(Kyle Mizokami)在大眾機械(Popular Mechanics)提醒，

槍支的準確度不見與與子彈大小有關，更準確的彈藥、較長的槍管與高性能的光學瞄具也有助於改善射程，黑山公司(Black Hills )生產專門用於競技的Mk 262子彈，同樣是5.56公釐，再配18吋長的特殊槍管（M4的標準槍管長度14.5吋），能夠使M4卡賓槍有效地增長射程到640公尺(700碼)。

(中時電子報)