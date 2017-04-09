一路順風 港金像獎最佳兩岸華語電影

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第36屆香港電影金像獎今晚舉行頒獎典禮，台灣導演鍾孟宏執導的「一路順風」奪下最佳兩岸華語電影的獎項。

「一路順風」由藝人納豆與香港演員許冠文主演。這部片2016年共入圍8項金馬獎，其中也包含最佳電影獎，但最終只拿下一座最佳美術設計獎。

許冠文當時也是憑藉此片入圍金馬獎最佳男主角，當時呼聲甚高，不過，最終失之交臂。

本屆香港金像獎最佳兩岸華語電影其他入圍影片為「火鍋英雄」、「再見瓦城」、「老炮兒」和「我不是潘金蓮」。 1060409

(中央社)