陸面板出貨面積佔全球27％ 投資過熱現隱憂
中新社報導，中國大陸過去面板主要依賴進口，到如今出貨面積佔全球27％，中國平板顯示產業在過去數年中突飛猛進。但存在投資過熱、高級產品比例太低等隱憂。
中國工信部電子信息司副司長吳勝武今（9）日出席第5屆中國電子信息博覽會時表示，2016年中國新型顯示行業銷售收入達2,013億元人民幣，年增率達20％，出貨面積0.53億平方公尺，增長16.5％。全球市場占有率由「十二五」初期的3.9％增至27％。各類液晶面板供應能力均明顯提升，32英寸以下國產自給率達72.3％。
京東方科技集團副董事長、CEO陳炎順在同場論壇上說，2016年，中國占全球面板產業產值約22％至23％，預計2019年該佔比將達35％。陳炎順預計，中國將取代其他地區成為全球面板出貨量最大的國家。
不過，中國平板顯示產業也存在隱憂。吳勝武說，截至2016年底，中國面板產線投資主體多達15家，20多個省市將顯示產業列為發展重點，2015年至2016年新建產線多達15條，行業投資明顯過熱。
吳勝武認為，產品結構也存在問題。2016年中國大陸面板出貨面積佔全球的27％，但銷售收入僅占全球的19％，且高端產品佔比低，高世代玻璃基板、靶材、驅動芯片等關鍵技術受制於人。
(工商)
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