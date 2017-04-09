國體大勝國北教大 合球公開二級奪金
105學年度大專院校合球錦標賽冠軍晚間出爐，國立體育大學對上強敵國立台北教育大學，遠投近切都收到成效，終場以12比4擊敗國北教，拿下隊史首座二級冠軍。
105年大專院校合球錦標賽公開二級循環賽，晚間由地主國北教大學出戰國體大，雙方皆為2戰全勝，此戰獲勝隊伍將贏得本屆公開二級冠軍。
上半場時，國體大僅以6比2小幅領先，來到下半場逐漸手感加溫，遠投近切都收到成效，逐漸拉開比分，終場以12比4擊敗國北教大，拿下本屆二級冠軍。
本場比賽國體火力全開，2017世運會培訓國手莊翔琳拿下4分，同樣擁有國手資歷的鞏興人也有4分貢獻。莊翔琳認為，平時在學校訓練強度較高，這場比賽防守者守得比較退，幫助自己有較多機會可以拿到自由位置，製造進攻機會。
教練分析，上半場國體大球員因疲勞及心態問題，再加上對手採用較積極的打法，使得表現不如預期；但下半場靠著持續溝通，打出原有默契，讓攻勢得以串聯，分差逐漸拉大，成功擊敗強敵國北教大。
成軍第三年，國體大於本屆首度挑戰公開二級就拿下冠軍，教練許建鋒表示，隊上女生不少是大學才開始接觸合球，但都充滿熱情，在場上很有拚勁，即便因學校場館整修，必須移地練球，仍從不缺席，此次取得二級冠軍，下屆將挑戰公開一級賽事。1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。