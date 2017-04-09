國體大勝國北教大 合球公開二級奪金

105學年度大專院校合球錦標賽冠軍晚間出爐，國立體育大學對上強敵國立台北教育大學，遠投近切都收到成效，終場以12比4擊敗國北教，拿下隊史首座二級冠軍。

105年大專院校合球錦標賽公開二級循環賽，晚間由地主國北教大學出戰國體大，雙方皆為2戰全勝，此戰獲勝隊伍將贏得本屆公開二級冠軍。

上半場時，國體大僅以6比2小幅領先，來到下半場逐漸手感加溫，遠投近切都收到成效，逐漸拉開比分，終場以12比4擊敗國北教大，拿下本屆二級冠軍。

本場比賽國體火力全開，2017世運會培訓國手莊翔琳拿下4分，同樣擁有國手資歷的鞏興人也有4分貢獻。莊翔琳認為，平時在學校訓練強度較高，這場比賽防守者守得比較退，幫助自己有較多機會可以拿到自由位置，製造進攻機會。

教練分析，上半場國體大球員因疲勞及心態問題，再加上對手採用較積極的打法，使得表現不如預期；但下半場靠著持續溝通，打出原有默契，讓攻勢得以串聯，分差逐漸拉大，成功擊敗強敵國北教大。

成軍第三年，國體大於本屆首度挑戰公開二級就拿下冠軍，教練許建鋒表示，隊上女生不少是大學才開始接觸合球，但都充滿熱情，在場上很有拚勁，即便因學校場館整修，必須移地練球，仍從不缺席，此次取得二級冠軍，下屆將挑戰公開一級賽事。1060409

(中央社)