警取締改裝車 再擒獲毒蟲奏功

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新北市金山警分局8日深夜針對改裝車實施強力臨檢，除查獲違規改裝車輛6件，更破獲毒品、酒駕各一件。（李其樺翻攝） ★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

金山警分局8日深夜在金山中角、環金超商、石門十八王公橋等車輛聚集場所，部署力實施臨檢，除取締超速車輛，也針對改裝車輛展開強取締，共查獲違規改裝車6件，予以開單告發；另外查獲黃姓毒蟲涉嫌持有安非他命，當場逮人。

警方表示，黃姓男子（54歲）昨晚開車行經時們台二線路段時，遇到警方臨檢，往窗外丟棄毒品企圖脫罪，但仍被員警發現，在路上撿回2包淨重2.35克安非他命，訊後依毒品危害管制條例移送法辦。

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(中時)