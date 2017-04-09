「興海服務區」將下台一鞠躬 雲林社區遠道來參訪

雲林縣社區發展協會遠道來參訪服務區。（海巡提供）

雲林社區遠道來參訪。（海巡提供）

因海巡署組織改造，人力大幅精簡及預算縮減，興海服務區即將畫下句點。（海巡提供）

雲林縣社區發展協會活動召集人李先生，昨天9時帶領38人到第63岸巡大隊「興海服務區」參訪，參訪過程中互動熱絡，海巡人員並藉寓教於樂方式使參訪人員瞭單位任務及服務工作，達到瞭解海巡進而親近海洋之目的。

「興海服務區」自100年成立迄今已6年餘多，館內設有「為民服務展區」、「沙畫繪石體驗區」、「成果展示區」、「寄居蟹生態區」及「裝備體驗互動教學區」等5處展示館，6年來以倡導海洋生態保育觀念為主題，使參訪的大朋友、小朋友對海巡工作能有初步的認識，並藉著裝備的互動與體驗過程，貼近瞭解海巡署平日查緝非法走私的過程，瞭解海巡除了查緝走私等剛強的一面外亦有親民、為民的熱忱。

第63岸巡大隊表示，因海巡署組織改造，人力大幅精簡及預算縮減下，服務區即將畫下句點，未來想對海巡做進一步認識的，可至高雄鼓山服務區參訪。

(中時)