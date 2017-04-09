香港金像獎 樹大招風獲最佳導演

我要評比

第36屆香港電影金像獎今晚頒獎，最佳導演由香港導演許學文、歐文傑、黃偉傑獲得，得獎作品是「樹大招風」。

其中歐文傑即為2016年香港金像獎最佳電影「十年」的導演之一。

此外，「樹大招風」故事背景是1997年主權移交在即的香港，講述當時三大賊王的故事。三名獲獎導演各自執導這三個角色的故事。

有香港影評人曾評論說，此片有大量政治隱喻，是比「十年」更具時代意義、更有深度的香港本土電影。藉由三個末代賊王沒落故事，暗喻香港1997年主權轉移後的風光不再。

其他入圍本屆香港電影金像獎最佳導演的有黃進（一念無明）、曾國祥（七月與安生）、杜琪(峰)（三人行）、周星馳（美人魚）。1060409

(中央社)