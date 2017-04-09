男子遭火車撞擊 送醫後救回一命

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台鐵中壢站今天晚間8時54分傳出有男子在火車進站時，疑似遭到撞擊，經急救後生命狀況穩定，意外發生主因仍待釐清。

台鐵表示，1247次區間車在晚間8時54分進入中壢站時，撞到一男子，由於列車已全部進站，東西正線路線均未受影響。

桃園市政府消防局也證實，這名男子年約17歲，在火車進站時遭撞擊，消防局第二大隊中壢分隊立即出動11名消防人員前往救援。

消防人員抵達時發現，男子倒臥在月台下方避車溝，立刻包紮止血後送壢新醫院急救，男子頭部有 1公分撕裂傷，但在送醫後生命跡象穩定，至於遭撞擊的主因，仍待警方進一步調查。1060409

(中央社)