公益路跑54歲男昏倒 送醫恢復心跳
第2屆大高雄傳愛公益路跑9日鳴槍起跳，上午9時許在後勁溪橋路段，卻有54歲張姓跑友突然昏倒失去生命徵象，幸好當時救護站就在附近，119獲報後施以CPR送醫，對方在送醫途中恢復呼吸心跳，但仍持續在院觀察中。
傳愛公益路跑由高雄巿多元運動推廣協會主辦，理事長莊文娟指出，對所有參加跑友均投保公共意外險，晚間剛與家屬從醫院探視過張姓跑友，對方雖還未恢復意識，但生命徵象穩定。
高巿消右昌分隊指出，上午9時27分接獲通報，抵達時醫療站及現場救護鐵人已投入救人，警消接手後發現對方已無生命跡象，救護人員馬上施予CPR、正壓輔助呼吸及使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）並電擊1次後送醫。
(中時)
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