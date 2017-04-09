公益路跑54歲男昏倒 送醫恢復心跳

張姓男子參加路跑昏倒，救護人員趕緊將他送醫。（曹明正翻攝）

張姓男子參加路跑昏倒，現場跑者協助救護人員急救。（曹明正翻攝）

第2屆大高雄傳愛公益路跑9日鳴槍起跳，上午9時許在後勁溪橋路段，卻有54歲張姓跑友突然昏倒失去生命徵象，幸好當時救護站就在附近，119獲報後施以CPR送醫，對方在送醫途中恢復呼吸心跳，但仍持續在院觀察中。

傳愛公益路跑由高雄巿多元運動推廣協會主辦，理事長莊文娟指出，對所有參加跑友均投保公共意外險，晚間剛與家屬從醫院探視過張姓跑友，對方雖還未恢復意識，但生命徵象穩定。

高巿消右昌分隊指出，上午9時27分接獲通報，抵達時醫療站及現場救護鐵人已投入救人，警消接手後發現對方已無生命跡象，救護人員馬上施予CPR、正壓輔助呼吸及使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）並電擊1次後送醫。

(中時)