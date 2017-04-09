香港金像獎 惠英紅奪影后

我要評比

第36屆香港電影金像獎今晚舉行頒獎典禮，主演「幸運是我」的香港演員惠英紅奪得最佳女主角獎。

惠英紅為1982年第一屆香港金像獎最佳女主角，之後仍多次入圍金馬獎、香港金像獎，並在2010年、2014年以電影「心魔」、「殭屍」分別奪下香港金像獎最佳女主角、最佳女配角。

本屆香港金像獎最佳女主角其他入圍者為周冬雨（七月與安生）、馬思純（七月與安生）、鮑起靜（大手牽小手）、湯唯（北京遇上西雅圖之不二情書）。1060409

(中央社)