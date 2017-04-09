香港金像獎 林家棟奪影帝

我要評比

第36屆香港電影金像獎今天舉行頒獎典禮，主演「樹大招風」的香港男藝人林家棟奪得最佳男主角獎。

林家棟今年也憑藉「樹大招風」奪下第23屆香港電影評論學會大獎最佳男演員、第11屆香港電影導演會年度大獎最佳男主角。

「樹大招風」故事背景是1997年主權移交在即的香港，講述當時三大賊王的故事。三名獲獎導演各自執導這三個角色的故事。林家棟即飾演其中一名賊王「季正雄」。

有香港影評人曾評論說，此片有大量政治隱喻，是比「十年」更具時代意義、更有深度的香港本土電影。藉由三個末代賊王沒落故事，暗喻香港1997年主權轉移後的風光不再。

本屆香港金像獎最佳男主角其他入圍者為余文樂（一念無明）、吳鎮宇（脫皮爸爸）、梁家輝（寒戰II）、任賢齊（樹大招風）。1060409

(中央社)