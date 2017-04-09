香港金像獎 樹大招風奪最佳電影

我要評比

第36屆香港電影金像獎今天舉行頒獎典禮，壓軸獎項最佳電影由「樹大招風」奪得。

這部電影的其中一名導演歐文傑即為2016年香港金像獎最佳電影「十年」的導演之一。

「樹大招風」故事背景是1997年主權移交在即的香港，講述當時三大賊王的故事。

有香港影評人曾評論說，此片有大量政治隱喻，是比「十年」更具時代意義、更有深度的香港本土電影。藉由三個末代賊王沒落故事，暗喻香港1997年主權轉移後的風光不再。

本屆香港金像獎最佳電影其他入圍作品為「七月與安生」、「美人魚」、「寒戰II」和「點五步」。1060409

(中央社)