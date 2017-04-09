曾夢和倪敏然同躺床上 李麗華驚：你不是死了？

李麗華說年年都會夢見亡夫倪敏然。（盧禕祺攝）

李麗華今出席余帝、余天的受洗儀式。（盧禕祺攝）

「綜藝祖師爺」倪敏然逝世12年，遺孀李麗華已走出傷痛，今（9日）現身余天受洗儀式，透露每年都會夢見對方。

李麗華2015年發現罹患乳癌二期，就算化療過程痛苦，仍抱著積極態度勇敢面對，據《ETtoday》報導，她說倪敏然走後，她非常傷心，「但生病後，對人生反而有了新的想法」，而目前她的左胸仍有人工血管，未來需要再評估是否能拆掉。

至於聊到亡夫倪敏然，李麗華則表示每年都會夢到對方一次，還曾看見他穿著財神爺裝，「另一次是我跟他躺在床上，我問他你不是死了嗎？我們可以如此親密嗎？他回答我說可以！」而她21歲認識倪敏然，29歲才嫁給他，李麗華覺得很難再找到如此親密的人，並透露現在對於新戀情也不排斥。

(中時電子報)