香港金像獎／《一路順風》奪「最佳兩岸華語電影」

第36屆「香港金像獎頒獎典禮」於尖沙嘴文化中心盛大舉辦，稍早陸續開出獎項，台灣電影《一路順風》奪得「最佳兩岸華語電影」。

電影《一路順風》獲得「最佳兩岸華語電影」，該獎項由趙薇擔任頒獎人。不過劇組未派人前來領獎，台上尷尬數秒，趙薇緩頰之前自己也得過同樣獎項，不過事前不敢相信自己能拿獎，所以也沒出席領獎，「這位導演可能也跟我一樣。」最後由香港知名導演許鞍華代領。

《一路順風》導演為鍾孟宏，由許冠文、納豆、戴立忍、庹宗華、陳以文、吳中天、梁赫群領銜主演。入選2016年多倫多國際電影節，獲得第53屆金馬獎8項提名。

故事描述一個來自香港的落魄計程車司機老許（許冠文飾）與一個少根筋的運毒小弟納豆（林郁智飾），誤打誤撞踏上從北到南、橫跨半個台灣的「送貨」之旅。原本看似單純的送貨，兩人卻意外捲入一場黑幫黑吃黑的槍擊命案，而這趟公路之旅，考驗著兩人的信任與淡薄的友誼。

重要得獎名單

最佳電影／《樹大招風》

最佳男主角／林家棟《樹大招風》

最佳女主角／惠英紅《幸運是我》

最佳導演獎／許學文、歐文傑、黃偉傑《樹大招風》

最佳兩岸華語電影／《一路順風》

最佳男配角／曾志偉《一念無明》

最佳女配角／金燕玲《一念無明》

最佳新演員／胡子彤《點五步》

新晉導演／黃進《一念無明》

終身成就獎／芳艷芬

最佳編劇／龍文康、伍奇偉、麥天樞《樹大招風》

最佳攝影／鮑德熹、曹郁《擺渡人》

最佳剪接／梁展綸、David Richardson《樹大招風》

最佳美術指導／邱偉明《擺渡人》

最佳服裝造型設計／奚仲文、吳里璐《西遊記之孫悟空三打白骨精》

最佳原創電影音樂／金培達、波多野裕介《七月與安生》

最佳視覺效果／ Luke Sungjin Jung、Sang Hun Kim、Chan Soo Kim、Chul Min Kim《西遊記之孫悟空三打白骨精》

最佳衣著獎／男：余文樂 女：金燕玲

最佳音響效果／曾景祥、李耀強《寒戰2》

(旺報)