消防員靠一條繩索垂降進屋救人 資深警消：民眾太自私

消防隊員靠一條繩索從大樓頂垂降，為了入屋救1名反鎖的失智老翁。（摘自網路）

臉書不公開社團「爆料公社」一段消防員在大樓頂，僅靠一條繩索，垂降進屋救人的影片，引發議論。民眾認為警消英勇，值得嘉許，但也覺得作法太危險，若情況真的危急，應該選擇立即破門排除。

台北市消防局指出，為民服務應確保自身安全，但因救災、救難現場瞬息萬變，尊重現場同仁第一時間的判斷，仍呼籲應避免危險動作。

7日傍晚，台北市景美地區民眾報案，指八旬失智老父將自己反鎖在屋內，又不應門，擔心有危險。景美消防分隊蔡姓隊員到場，評估繩索安全，才從7樓頂綁繩索，攀水管、踩遮雨棚垂降救人。

蔡表示，當時很緊張，後來也證實屋內老翁無礙。將來若還有類似狀況，他說：「如果緊急的話，應該還是會這麼做！」

民眾將蔡姓隊員垂降畫面PO上網，多數網友認為屋主應該請鎖匠或由警消強制破門，而非讓消防隊員僅靠一條繩索，孤身涉險垂降進屋；況且當時狀況並非十萬火急，根本沒必要讓消防隊員冒險。

有特搜隊員也上網留言說，許多屋主都不願破門，因為後續還有一筆修理費用，說穿了就是自私。但「這樣自私的心態，用來彰顯消防隊員無私的奉獻，不覺得很諷刺嗎？」特搜隊員認為，不論救火、救災或為民服務，應以專業考量優先。

(中時)