NBA》骨科醫師：羅斯天生就容易受傷
尼克隊控衛羅斯季末又因膝傷報銷，可能衝擊今夏投入自由市場的身價。紐約骨科名醫特朗尼(Armin Tehrany)告訴《紐約郵報》說，羅斯這次的傷只是軟骨的自然損耗，並非特定碰撞所造成，他相信羅斯仍能重回巔峰。
「若我要下注的話，我賭羅斯可以回復往日身手。我看過他打球，他極富爆發力，切入非常頻繁，速度很快。」不過特朗尼也斷言羅斯日後受傷的風險依然很高。「羅斯打球的風格對他的膝蓋造成相當大的負擔，我們知道意志力可以催逼肉體做出超越極限的事，因此羅斯終有一日會再度受傷。」
特朗尼拿詹姆斯做比較，詹姆斯球風強悍宛如推土機，14季來卻沒有重大傷病，特朗尼認為這是基因的問題。「詹姆斯是個得天獨厚的人，他很幸運擁有超強基因。我們必須弄清楚這並非羅斯能控制的事，這與他的訓練方式、專業素養無關，有些人天生就是容易受傷。」
羅斯的兩個膝蓋都已傷痕累累，他自2010-11拿下年度MVP之後再也沒打過完整的球季。好消息是特朗尼認為羅斯屬於那種容易復原的人，28歲的羅斯可望重拾昔日身手，也注定會再受傷，這是他的命運，而不是他的錯。
(中時電子報)
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