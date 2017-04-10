「慢慢說」利得彙首演音樂劇　粉絲激動落淚

真人真事改編的音樂劇《家．書》。（圖／雅慕斯娯樂提供）

真人真事改編的音樂劇《家．書》。（圖／雅慕斯娯樂提供）

由資深歌手兼演員黃錦雯、音樂劇演員王未雨、歌手解偉苓及慢慢說樂團主唱利得彙，共同演出的台灣原創音樂劇《家．書》天津首演大受好評，預計今年將於大陸巡演達80場次，再掀感動浪潮。

首次演出音樂劇的利得彙對此次演出期待又怕受傷害，其中一段與母親衝突的戲，讓她想起自己為了理想和堅持，也曾不懂事地和媽媽起爭執，因此更加貼近角色，把哭戲的情緒轉換表現得淋漓盡致。

天津首演當天有戲迷原不知道演出女兒「楊倩」是利得彙，開始演出後卻一直覺得聲音好熟，後來發現是利得彙本人時，戲迷感動得哭出來，散場時堅持待在場內不出去，只為了跟利得彙說話、拍照。

(中時)