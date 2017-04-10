NBA》韋少也難破 NBA七大最牛紀錄

雷霆隊韋斯布魯克是本季最出風頭的人物。(美聯社資料照)

韋斯布魯克追上老前輩「大O」羅伯生，寫下了單季平均大三元的紀錄，雖然他顯得不怎麼費力的樣子，但在本季以前沒人認為這項紀錄能夠被達成。因此《今日美國》評選出「NBA的7大難破紀錄」，這些紀錄在現在看起來都是不可能被打破的。

第1名：華勒斯(Rasheed Wallace)，單季41次技術犯規。華勒斯濫用技術犯規的本領讓NBA不得不針對他改變規定，雖然現在球員很容易因為一點小事被吹技術犯規，但聯盟的新規定在累計16張大T以後，之後每兩次就會禁賽1場，這也使得年輕後輩不可能追上華勒斯的紀錄。目前鵜鶘隊中鋒考辛斯是史上最快達到16次禁賽門檻的紀錄保持人。

第2名：貝勒米(Walt Bellamy)，單季88場例行賽。這又是一個因規則改變而無法打破的紀錄。貝勒米於1968-69球季中轉隊，由於聯盟賽程安排不當，他在原球隊已打了35場比賽，新東家的行程比較慢，還剩下53場比賽，因此貝勒米單季總共打了88場例行賽。

第3名：AC格林(A.C. Green)，連續出賽1192場。格林是聯盟史上最有名的鐵人，他每戰的上場時間大多超過30分鐘，並連續14年(1987-2001)締造全勤紀錄，包括1996-97球季他還打了83場例行賽。對於現代球員來說，要連續1000場比賽不受傷、不禁賽、不輪休，顯然是一個不可能的任務。

第4名：「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)，單季29.7%總籃板率。這代表球員對全場籃板球的掌控力，是羅德曼1994-95球季在馬刺隊所創下。聯盟史上的總籃板率排行榜裡，前10名有7位都是羅德曼，而且他不是特別高大的球員(201公分)，他總是不要命地追著球跑，並且經常能夠預測籃板球會彈往哪個方向。

第5名：道金斯(Darryl Dawkins)，單季386次犯規。道金斯在1983-84球季出賽81場，平均每場被吹4.77次犯規，令後輩們望塵莫及。道金斯之後最強的是「野獸」坎普(Shawn Kemp)寫下的單季371犯，現役球員則是以鵜鶘中鋒考辛斯居冠(332)。

第6名：比爾羅素(Bill Russell)，11次聯盟總冠軍。羅素總共打了13個球季，12次闖進總冠軍賽，拿下11次總冠軍。羅素沒有拿過總冠軍賽MVP，因為這個獎項是在他退休後以他命名而設立的，喬丹的6座為史上之冠。

第7名：張伯倫(Wilt Chamberlain)。張伯倫創下的數據讓他比較像是個怪物而不像人類了。他的紀錄包括單季平均50.4分、單季平均27.2籃板、單季上場時間48.5分鐘，以及每場17次罰球。單場100分反而是他最有可能被打破的紀錄。

(中時電子報)