場上打不夠 NFL球員比腕力恐挨罰
文章來源：@PFArmWrestling
職業美式足球員可能因參加比腕力大賽而受罰！在拉斯維加斯美高梅大酒店舉辦的「職業足球員腕力大賽」剛落幕，NFL發現有超過30位球員參賽，由於比賽會場位於賭城，聯盟打算對這些球員做出處分。
這些強悍的美式足球員終日在場上肉搏，能有機會在腕力大賽上一較高下確實挺吸引人。冠軍獎金只有區區10萬美元，其中一半要捐給慈善機構，因此這些球員多半是為了興趣而參賽。這個大賽有跟電台合作，將於下個月在電視上播出。
然而在NFL的反賭博規定中，禁止球員在未獲許可下參加賭城相關的宣傳活動，聯盟高層對於球員沒有報備就跑去比賽非常不滿。不過奧克蘭突襲者隊幾年後就要將主場移至賭城，到時候球員只是在自家主場比腕力也不行嗎？
(中時電子報)
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