瑞典卡車攻擊主嫌 姓名照片曝光
瑞典媒體今天確認斯德哥爾摩卡車攻擊案的主嫌名叫阿基洛夫（Rakhmat Akilov），這名烏茲別克建築工人育有4名子女，他為了避免遭瑞典當局驅逐出境，平日行蹤神秘。
法新社報導，瑞典「快報」（Expressen）和「晚報」（Aftonbladet）今天均公布阿基洛夫的姓名和照片。
瑞典警方之前僅確認主嫌是1名來自烏茲別克的39歲男子。他涉嫌駕駛一輛偷來的運送啤酒卡車，沿市中心熱鬧的皇后大街（Drottninggatan）人行道疾駛數百公尺，撞倒數人後迎面衝進Ahlens百貨公司。
這起攻擊案造成4死15人受傷，死者包括兩名瑞典人、1名英國男子和1名比利時女子。
嫌犯7日傍晚於斯德哥爾摩以北約40公里的近郊邁什塔（Marsta）落網。
根據不同媒體援引靠近本案調查人員的消息來源報導，這名嫌犯7日在衝撞後身上染血，逃離現場跑到附近的地鐵中央站（T-centralen），趁群眾驚慌滲入人群。下午2時55分，地鐵站內的監視器拍到他的影像。
他接著搭乘快車前往斯德哥爾摩阿蘭達（Arlanda）機場，再搭巴士到邁什塔。他在加油站附設的便利商店的詭異行為引起店員注意，店員進而報警抓人。
警方以涉嫌「（犯下）恐怖主義犯罪謀殺」將他逮捕。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。