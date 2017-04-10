NBA》頂尖對決 韋少首輪就強碰哈登

雷霆韋斯布魯克(左)與火箭哈登將在首輪對決。(美聯社資料照)

雷霆隊韋斯布魯克與火箭隊哈登是本季MVP呼聲最高的球員，韋少締造了聯盟史上第2次單季平均大三元，還雄踞得分王；哈登生涯首度轉打控球後衛，就以11.2助攻拿下助攻王，兩人都展現出強烈的企圖心。

由於快艇隊前役打敗馬刺，也確定雷霆成為西區第6種子，他們首輪就要對上西區排名第3的火箭。韋斯布魯克與哈登從隊友變成MVP競爭者，由於哈登已轉打控衛，兩位高手勢必要正面對決，使得系列賽充滿張力。

走出前幾季的內部矛盾，哈登本季成功扮演了一名出色的領袖。不論詹姆斯再厲害、韋斯布魯克有多麼神，火箭球員都力挺哈登。艾瑞克古登說：「我堅信MVP是哈登，這樣表現的人絕對不可能拿不到MVP。」

火箭隊本季例行賽的表現極為優秀，除了與雷霆交手獲得3勝1負，進攻評比亦高居聯盟第2，僅次於勇士隊。韋斯布魯克碰上老隊友顯得有些力不從心，不僅打不過火箭，本季4次對決還遭到杜蘭特的勇士隊橫掃。因為勇士隊是第1種子，韋斯布魯克與哈登必須要打進西區決賽才能碰上杜蘭特。

(中時電子報)