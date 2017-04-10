NBA》頂尖對決 韋少首輪就強碰哈登
雷霆隊韋斯布魯克與火箭隊哈登是本季MVP呼聲最高的球員，韋少締造了聯盟史上第2次單季平均大三元，還雄踞得分王；哈登生涯首度轉打控球後衛，就以11.2助攻拿下助攻王，兩人都展現出強烈的企圖心。
由於快艇隊前役打敗馬刺，也確定雷霆成為西區第6種子，他們首輪就要對上西區排名第3的火箭。韋斯布魯克與哈登從隊友變成MVP競爭者，由於哈登已轉打控衛，兩位高手勢必要正面對決，使得系列賽充滿張力。
走出前幾季的內部矛盾，哈登本季成功扮演了一名出色的領袖。不論詹姆斯再厲害、韋斯布魯克有多麼神，火箭球員都力挺哈登。艾瑞克古登說：「我堅信MVP是哈登，這樣表現的人絕對不可能拿不到MVP。」
火箭隊本季例行賽的表現極為優秀，除了與雷霆交手獲得3勝1負，進攻評比亦高居聯盟第2，僅次於勇士隊。韋斯布魯克碰上老隊友顯得有些力不從心，不僅打不過火箭，本季4次對決還遭到杜蘭特的勇士隊橫掃。因為勇士隊是第1種子，韋斯布魯克與哈登必須要打進西區決賽才能碰上杜蘭特。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。