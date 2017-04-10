NBA》騎士釋出利金斯 可能找回瓦雷賈
例行賽進入尾聲，衛冕軍騎士隊仍打算在最後一刻進行補強。球隊總管大衛葛瑞芬宣布釋出替補後衛利金斯(DeAndre Liggins)，於季後賽之前另尋可用之兵。利金斯10日隨隊出征老鷹，卻在旅館接到這個壞消息。
總教練泰隆盧感謝利金斯本季的貢獻，他出賽61場，其中19場先發，繳出2.4分、1.7籃板。由於騎士隊先前補進了柯佛與戴隆威廉斯兩名後衛，因此決定放棄利金斯，他們必須在這兩日簽下替代人選，才能趕上季後賽。
《克里夫蘭網》推測騎士隊可能找回舊將瓦雷賈(Anderson Varejao)，他在2月遭勇士隊釋出，本季只繳出1.3分與1.9籃板。瓦雷賈效力騎士隊將近12季，受到騎士球迷喜愛，上季中他遭到交易而輾轉加盟勇士，還跟騎士在總冠軍賽對決，也錯過了隊史首冠。雖然騎士的冠軍戒也有他一份，但他決定不向球團索取。
(中時電子報)
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