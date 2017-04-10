白天豔陽高照 午夜鋒面報到週二降雨

我要評比

中央氣象局指出，今天白天高溫可達攝氏33度上下，相當炎熱，中午前後紫外線指數易達過量級，最好穿著透氣衣物，注意防曬和補充水分，預防中暑；但深夜以後鋒面南壓，明天將有明顯降雨。

氣象局表示，台灣附近西南風增強，帶來暖熱的空氣，預測各地高溫普遍都在29度以上，僅午後山區有一點短暫陣雨。

北方鋒面形成，深夜以後鋒面將開始南壓，北台灣就會漸轉為有陣雨的天氣，明天週二（11日）降雨將更進一步遍及全台，而且雨勢明顯，請大家留意天氣變化以及最新預報資訊。

由於西南風增強，北部、東南部沿海及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風，海邊活動請注意安全；今到明天上半天金馬地區仍易有低雲或局部霧影響能見度，尤其是早晚時段，計畫搭機往返的朋友請留意航班訊息。

空氣品質預報資訊方面，今天全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060410

(中央社)