《時來運轉》光芒做客紐約 洋基盼主場開胡

洋基隊將派先發投手皮內達對付大都會。(美聯社資料照)

台北時間4月11日美國職棒大聯盟率先登場的是凌晨1點05分的光芒與洋基之戰。兩軍於球季開幕時曾在光芒主場進行三連戰，光芒佔主場優勢取得2勝1負，目前以5勝2敗戰績於美聯東區五隊中暫居第二，洋基則是帶著2勝4敗戰結束客場賽事。

此番前往紐約作客的光芒隊將推出卡布（Alex Cobb）登板，洋基則輪到皮內達（Michael Pineda）先發主投主場首戰。兩人在4月6日遭遇時，卡布主投5.2局，被敲4安打、失1分，最終領軍以4比1留下勝利。皮內達該役雖投出6次三振，但被敲8支安打，包括被光芒一棒狄克森（Corey Dickerson）轟出首打席全壘打，最終只撐了3.2局、失4分退場承擔敗責。

光芒隊狄克森在前次對決曾砲轟皮內達。(美聯社資料照)

光芒隊在主場連贏兩個系列戰（洋基、藍鳥），是2012年以來最佳的開幕週成績，全軍氣勢正旺，而因傷缺席將近兩季的卡布，也是球隊企圖巷土今年重返季後賽的希望所繫，期盼此次在客場能複製前役對洋基的表現。

光芒前7戰表現最好的是小蘇沙（Steven Souza Jr.），24打數有10支安打、6分打點，打擊率4成17；其次是狄克森，打擊率3成60，有兩發全壘打、4分打點。看板球星隆格利亞則狀況一般，雖有2轟、5打點，但26個打數吞了10次三振，打擊率僅2成31。

洋基客途之旅輸多贏少，還傷了主力捕手桑契斯（Gary Sanchez）；但牛棚投手群在這6戰牛棚的表現還算穩定，應是可喜之處。尤其最後一戰對金鶯，前5局即以0比3落後，卻自6局起上演逆轉秀，8局追平後，又在9局上連下四城反敗為勝，對回到主場打開幕戰的士氣帶來極大鼓舞，此役看好洋基能以低比分差距搶下勝利。

(中時電子報)