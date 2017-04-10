埃及恐攻44死 進入3個月緊急狀態

位於埃及Alexandria，聖馬克教堂發生爆炸瞬間。(圖/美聯社)

埃及Tanta市聖喬治教堂，遭到IS恐怖攻擊後，教堂內爆炸的場景。(圖/美聯社)

位於埃及Alexandria，聖馬克教堂發生爆炸瞬間。(圖/美聯社)

埃及Tanta市聖喬治教堂，遭到IS恐怖攻擊後，教堂內血跡斑斑。(圖/美聯社)

埃及Tanta市聖喬治教堂，遭到IS恐怖攻擊後，教堂內爆炸的場景。(圖/美聯社)

埃及9日發生2起教堂遭恐怖攻擊，發生爆炸，死傷人數直線上升，至今已造成44死126人受傷，讓原本慶祝基督苦難主日(Palm Sunday)的活動，轉變成充滿恐怖和憤怒的場面，促使埃及總統立刻宣布全國進入3個月緊急狀態。

據《美聯社》(AP)報導，埃及2起恐怖攻擊事件，IS承認罪行，已出面坦承犯案，顯示極端分子將他們的注意力轉向平民，尤其是埃及少數的基督徒身上，讓人民恐懼上升。埃及總統賽希(Abdel-Fattah el-Sissi )也在2起教堂接連遭到自殺炸彈恐怖攻擊後，9日當晚，事件發生不到幾小時內即刻宣布進入3個月緊急狀態，可見埃及情勢緊張程度。

2起攻擊事件彰顯出埃及總統賽希無力保護境內將近1成的基督教人口。官方數據指出，第1起恐怖攻擊發生在Tanta市聖喬治教堂，造成27死78傷。幾小時後，位於濱海城市Alexandria，饒富基督教歷史地位的聖馬克教堂隨即發生第2起自殺炸彈攻擊，又造成17死48傷，埃及衛生部長表示，死亡名單包括6名穆斯林。9日埃及發生2起恐怖攻擊，至今共造成44死126人受傷。

(中時電子報)

埃及Tanta市聖喬治教堂，遭到IS恐怖攻擊後，教堂內爆炸的場景。(圖/美聯社)