炎熱有陽光 西半部高溫33度 週二變天轉濕涼
今天（１０日）一樣是炎熱有陽光的天氣，臺灣附近西南風增強，帶來暖熱的空氣，預測各地高溫普遍都在２９度以上，西半部及東南部更可達３３度上下，相當炎熱，中午前後紫外線指數易達過量級，建議大家擇透氣衣著，並注意防曬和補充水分以預防中暑。
根據中央氣象局資料顯示，今天降雨方面，僅午後山區有一零星短暫陣雨，不過深夜以後鋒面將開始南壓，北臺灣就會漸轉為有陣雨的天氣，週二（１１日）降雨將更進一步遍及全臺且雨勢明顯，請大家留意天氣變化以及最新預報資訊。
氣象局指出，週二至週五（１１日至１４日）鋒面以及東北季風影響，天氣為多雨、稍涼；週二、週三鋒面緩緩通過臺灣上空，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，尤其中部以北下雨時間長，有發生局部大雨的機率，週四、週五鋒面逐漸遠離，各地雨勢雖趨緩，但中部以北地區降雨機率仍偏高。
溫度方面，隨著鋒面南移，週二北臺灣白天高溫略降，晚間則明顯轉涼，週三、週四東北風持續帶來涼空氣，清晨中部以北及東半部低溫將下探１７至１９度，提醒大家留意溫度變化，早出晚歸建議添件外套以免受涼，週五清晨仍然有些涼，不過白天高溫將較前日回溫２、３度，感受舒適。
另外，今天金馬地區仍易有低雲或局部霧影響能見度，尤其是早晚時段，計畫搭機往返的朋友請留意航班訊息；西南風增強，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖易有較強陣風，海邊活動請注意安全。
空氣品質方面，今天全臺各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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