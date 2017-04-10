2湯1醬川味足 國賓牛肉麵搶冷凍包開賣

「國賓五星川味牛肉麵」的湯頭用了兩種湯混合熬製，濃郁醇厚、微微川辣中並有甘味。（圖／姚舜攝）

「國賓五星川味牛肉麵」的牛肉，是用帶有一點筋的澳洲牛腱子肉，另起一鍋滷汁燉煮而成，非常入味且口感腴嫩。（圖／姚舜攝）

除了牛腱肉，「國賓五星川味牛肉麵」中並有燉煮得洽到好處的牛筋，等於坊間牛肉麵店的「半筋半肉麵」。（圖／姚舜攝）

「黃金祕製醬包」除了中式辛香料外，並有12種中藥一起滷製。（圖／姚舜攝）

醬色深重、味道濃厚的「國賓川味牛三寶」，內有牛腱、牛筋和牛肚，可以配飯或拌飯。（圖／姚舜攝）

國賓大飯店川菜廳主廚徐鳳欽常赴四川與當地廚師交流，此次集團推出牛肉麵搶進冷凍食品市場，正是由他負責研發並做出正宗川味。（圖／姚舜攝）

每份訂價280元的「國賓五星川味牛肉麵」，除有湯頭、牛肉牛筋與麵條外，並內附一「黃金祕製醬包」。（圖／國賓飯店集團）

晶華酒店的〈晶華冠軍牛肉麵〉與成旅觀光的〈總裁牛肉麵〉，出現來勢洶洶的全新競爭對手！

為擴大搶攻餐飲商機，並增加集團營收，立足市場52年的國賓飯店集團正式推出〈國賓五星川味牛肉麵〉與〈國賓五星川味牛三寶〉，正式揮軍挺進年產值超過600億元的冷凍食品市場，並與市場同屬觀光飯店集團推出的〈晶華冠軍牛肉麵〉，以及主打辜仲立研發的成旅觀光集團〈總裁牛肉麵〉一爭長短。

為測試市場接受度，在明（4/11)日正式對外宣布進軍冷凍食品市場前，國賓在集團連鎖據點低調試賣牛肉麵，結果單月即創熱銷3000盒佳績，啼聲初試即受到歡迎，關鍵美味密碼是國賓川菜廳主廚徐鳳欽率廚藝團隊研發的「2湯1醬」。

台灣的冷凍食品市場究竟有多大？根據經濟部調查，2015年台灣冷凍食品市場總產值高達621億元，國人一年平均可以吃掉16公斤的冷凍食品，在世界排名第15名。此一數字也顯示出烹調料理方便的冷凍食品，在台灣受到歡迎的程度。

牛肉麵在台灣有廣大嗜吃人口，更是最具代表性的台灣國民美食，故除了水餃外，觀光飯店為了搶攻冷凍食品商機，第一個想到的就是牛肉麵。

晶華酒店集團在2012年「台北國際牛肉麵節」得到飯店組冠軍後，隨即在2013年推出〈晶華冠軍牛肉麵〉搶市，同時並在台北信義微風開出牛肉麵坊。而成旅觀光不只在2015年推出母集團中租企業總裁辜仲立與行政總主廚唐文浚攜手研發的〈總裁牛肉麵〉，也在台北安和路開出〈總裁牛肉麵店〉。如今國賓飯店團也推出牛肉麵搶進市場，三強鼎立、消費者再增新選擇。

晶華的〈晶華冠軍牛肉麵〉的湯頭，標榜是以牛肉高湯作基底，再融入其它醬料熬煮，滋味鮮香濃郁。而成旅觀光〈總裁牛肉麵〉的濃郁湯頭是以牛大骨、雞爪、蒜頭酥、蔬菜、花椒粒、辣豆瓣醬與陳皮等熬煮而成。至於〈國賓五星川牛肉麵〉的湯頭則是以兩種湯以1 :1比例融合製作，另外並附上一包主廚特製的〈黃金祕製醬包〉。

〈國賓五星川味牛肉麵〉的「雙湯」，嚴格說來是「中西混搭」，其中一鍋是用牛大骨與老母雞，加了郫縣豆瓣醬和紅油豆瓣醬兩種豆瓣醬，以及八角、月桂葉與辣椒等40種中式藥材與辛香料熬製。另一鍋則是使用洋蔥、西芹、紅椒、去皮蒜頭，並加入牛肉、牛筋與藥材熬煮。前者濃郁醇厚並帶幽微辣香，後者香甜並帶膠質，兩者混合後味道與口感更有層次。

冷凍包牛肉麵盒內通常是麵條、湯頭與牛肉3要件構成，〈國賓五星川味牛肉麵〉則多了一〈黃金祕製醬包〉。這醬包是以牛油為基底，加了八角、桂皮、草果、青蔥等辛香料，以文火慢慢煉製成牛肉紅油，然後再加紅油中加入用攪碎的紅椒、豆豉、嫩子薑與郫縣豆瓣醬與多種中藥材，以及羅漢果熬製成醬。煮麵時加入此「祕醬」，則湯頭更加辛香濃醇且回甘，所請「五星巴蜀川味」，就在此一「包」。

〈水煮牛三寶〉是國賓川菜中招牌水煮味型菜式，其做法並非用紅油將食材炒熟，而是在辣味湯汁將味道「煨」進各式食材中。此經典川味菜餚，是選用澳洲牛肉、牛筋、牛肚，先爆香乾朝天椒及大紅袍花椒粒，再加入水煮醬、花椒油、紅油等一同烹煮，乾辣椒香辣，花椒香麻，味道較牛肉麵更濃更重。而〈五星川味牛三寶〉中的牛筋滑爽厚醇、牛肚軟香入味、牛肉鮮嫩細膩，將此冷凍包料理後，可以拌麵拌飯，也可以當下酒菜，非常美味。

「國賓五星川味牛肉麵」售價一份280元，「國賓五星川味牛三寶」一份430元，目前在台北、新竹與高雄國賓飯店販售，未來也將提供網購並進入便利超商電商平台銷售。

(工商)